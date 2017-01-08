經驗傳承加創業門診 助新創團隊升級
教育部青年發展署今天表示，為了協助大專畢業生創業服務計畫穩定發展，推動歷屆創業家聚會、創業門診，提供諮詢、診斷和輔導，助新創團隊進化、升級。
教育部青年發展署指出，大專畢業生創業服務計畫（簡稱U-start計畫）自98年度執行至今，已與118所大專校院的育成單位成功鏈結，透過計畫辦公室與育成單位輔導，成就376組創業團隊成立新創公司，已有6家公司資本額成長逾千萬。
為了協助新創團隊，青年署也舉辦進化場活動，去年12月邀請百位年輕創業團隊成員回來團聚，讓團隊成員各自分享營運現況、服務及產品特色，拓展自己的人脈，並尋求彼此間商業合作的機會，也安排創投業者、產業界先進與創業團隊進行交流與互動，給予團隊實質鼓勵與經驗分享。
為協助歷屆創業團隊解決創業中遇到的問題，青年署也規劃一對一的創業顧問門診服務，包括財稅規劃、科技趨勢、電子商務、新南向國家市場、文創產業、社群媒體與行銷企劃、社會企業等業師代表，提供創業上相關諮詢、診斷、輔導，希望協助新創團隊可以進化、升級與蛻變。1060108
(中央社)
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