薇薇安最後一算 演藝圈最強星是張孝全和「她」

星座專家薇薇安生前最後一算，看好張孝全、桂綸鎂為2017年運勢最好、最閃耀的演藝圈之星。(中時資料照片)

星座專家薇薇安去年11月底因乳癌病逝，幾年來將病情藏得隱密，因此死訊格外讓人意外與感傷，而她對工作格外認真，即便病情嚴重，仍「有求必應」幫占卜，去年10月27日她幫媒體做預測，這「最後一算」預測2017年演藝圈的天王天后接班人，押寶張孝全和「她」。

推算日期，星座專家薇薇安去年10月底病情已告急，但仍爽快答應《蘋果》做預測，選出2017年演藝圈閃耀之星，男星的部分，薇薇安老師最看好張孝全，其次依序還有柯震東與王大陸，她表示張孝全有機會往海外發展，朝國際巨星邁進，柯震東則會甩開陰影，重新被人們接受，而三人同樣都得提防小人中傷。

女星的部分，薇薇安則認為桂綸鎂運勢第一，認為她人氣會更上一層樓，但建議她換髮型，可給觀眾帶來不同的感覺，而她也看好郭采潔、張鈞甯，表示後者將有貴人欣賞、相助，可得好好抓住機會。

(中時電子報)