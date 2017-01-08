網球》退莫瑞封王 喬帥：開季最好劇本
去年年終賽決賽相逢，當今球王莫瑞和世界第2喬柯維奇，卡達公開賽決賽又再度碰頭，不過結局不同，由「喬帥」終止莫瑞生涯最佳28連勝，6比3、5比7、6比4衛冕冠軍，為澳網打下好兆頭。
「這座冠軍對我意義重大，現在在場上的自信，是我2016年最後3到4個月從未感受過的。」「喬帥」去年美網飲恨瓦林卡，巴黎大師賽爆冷8強吞敗丟失王座，年底年終賽也無緣封王，身心陷入疲態，但此役開賽就展露企圖心，此役儘管有31次非受迫性失誤，但擊出36記致勝球，順利捧起生涯第67座冠軍。
喬柯維奇表示，能夠打5場比賽，並遭遇當今最大勁敵在3小時內拿下勝利，是他想過最佳的開季劇本，「接下來的澳網，對我也絕對像打了劑強心針。」
落敗的莫瑞坦言，沒能贏下冠軍當然失望，「但這也是對我開季體能的測試，顯然我做得不錯。」對於澳網，當今球王自然不會輕易喪志，「澳網爭冠我還是有機會的，不會因此有任何改變。」
(中時電子報)
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