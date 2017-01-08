休士頓僑宴 國旗高掛歡迎蔡總統
總統蔡英文過境德州休士頓，今晚舉行僑宴，現場中華民國國旗與美國國旗高掛，休士頓當地的市議員拉斯特說，能歡迎台灣的總統到訪，實在榮耀。
拉斯特（Mike Laster）在個人推特及臉書上公布今晚僑宴現場的照片，蔡總統致詞的舞台兩邊，分別放置中華民國與美國的國旗；而繪有台北與休士頓兩地特色建築為設計的背景布幕上，則以中、英文寫著「歡迎中華民國（台灣）總統蔡英文女士蒞臨休士頓。」
照片中也可見到，桌上放置有小國旗，而主桌上每一人名牌左上角，也印有中華民國國旗，拉斯特說，能歡迎台灣的總統蔡英文到訪休士頓，實在榮耀。
休士頓的僑宴今晚於蔡總統下榻的飯店舉行，約600多名僑胞出席，場面熱烈，而陪同蔡總統參觀休士頓美術館的共和黨籍聯邦眾議員費倫侯（Blake Farenthold）、民主黨籍聯邦眾議員葛林（Al Green）與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）等美國政要也與會。1060108
(中央社)
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