台南義剪師出動 歲末送暖助弱勢

台南市希望義剪服務協會等單位8日在南區的一處五金百貨商場旁，舉辦義剪歲末送暖活動，台南市副市長顏純左（右1）為參與的義剪師致意。中央社記者楊思瑞攝 106年1月8日

台南市希望義剪服務協會等單位今天在南區的一處五金百貨商場旁，舉辦義剪歲末送暖活動；除出動義剪師幫街友及弱勢戶理髮，並提供保暖衣物等物資，盼讓社會邊緣戶也能好過年。

活動中安排18名義剪師免費替報名的街友、弱勢戶民眾理髮；再搭配更生保護會等單位及熱心民眾提供的資源，也提供保暖衣物、關廟麵、手工蛋捲等物資。

台南市希望義剪服務協會理事長黃文盛表示，今天辦義剪的這個地點，平時就有熱心的餐飲店業者固定在每週六提供300個便當給弱勢戶享用；因此就與在地的店家與其他社團合作，在過年前辦理義剪送暖活動，盼能提供弱勢民眾一些關懷，讓他們能過個好年。

出席活動的台南市副市長顏純左表示，台南市是充滿愛心的文化首都；去年碰上了近50年來最嚴重的地震災情，現在一步一步復建。希望大家在歲末把頭髮理乾淨，也將過去的不如意剪掉，以全新的心情來面對新的一年。

黃文盛表示，協會成立約2年來，每年約會舉辦40場次的義剪；參與的義剪師多是自己開業的理髮師，利用假日義務出來幫忙，大家都很熱心，希望減輕一些弱勢家庭的負擔。1060108

(中央社)