NBA》2017年首次大三元 韋少又做到了
雷霆後衛韋斯布魯克在2017年的第1個大三元終於出現了！韋少8日拿下32分、17籃板與11助攻，帶領雷霆121比106轟翻金塊，這是他在2017年首次大三元，也是本季個人第17次、生涯第54次大三元。
宛如「大三元製造機」代名詞的韋斯布魯克，已是連2季大三元次數超過17次(上季18次)，成功超越魔術強生曾經連兩季大三元次數超過16次紀錄，以韋少目前的進度來看，他在本季的大三元次數超過30次並非不可能。
靠著韋斯布魯克大三元帶動，雷霆隊友也有不錯的火力支援，先發中鋒亞當斯16分、6籃板，歐拉迪波15分、3助攻與3籃板，坎特14分、6籃板，安卓羅伯生13分、8籃板，韋少總算不用孤軍奮戰了。
反觀最近打算拋售主力的金塊，則以威爾森錢德勒24分最高，巴頓21分居次，賈林納利15分，紐基奇11分、10籃板，不過先發控衛穆迪埃表現低迷，全場投9中0，得分竟然掛蛋，或許跟他對上韋斯布魯克有關係。
(中時電子報)
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