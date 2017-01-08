佛州機場槍擊案 尚未排除恐攻
美國官員今天表示，當局尚未排除「恐怖主義角度」是佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）國際機場槍擊案凶嫌、伊拉克戰爭退伍軍人桑蒂雅各的可能犯案動機。
法新社報導，聯邦檢察官費瑞（Wifredo Ferrer）聲明表示，26歲的桑蒂雅各（Esteban Santiago）今天因違反槍砲管理法，以及在機場發動暴力行動遭到控訴。如判決有罪，他將面臨死刑或無期徒刑。
桑蒂雅各預計9日首次出庭。
布羅瓦郡（Broward County）州檢察官薩茨（MikeSatz）的發言人告訴當地報社「太陽前哨報」（Sun-Sentinel），州檢察官可能另外指控桑蒂雅各犯下謀殺罪，但尚未做出結論。
邁阿密聯邦調查局（FBI）辦公室負責探員皮羅（George Piro）表示，嫌疑人似乎是單獨犯案，且「所有跡象顯示，他確實遵照（運輸安全局）攜帶武器上機的程序」，確實申報1把9釐米半自動手槍，並將其收在托運行李中。
負責維護美國境內機場安全的運輸安全局（TSA），允許乘客攜帶卸除彈匣的輕武器，以托運方式上機。
國會女議員舒茲（Debbie Wasserman Schultz）表示，需要重新檢討相關規定。發生槍案的機場，位於舒茲所代表的佛州選區之內。
來自康乃狄克州的民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy），則痛批政府未採取立法行動，限縮槍枝法。
他在推特（Twitter）上寫道：「政治的懦弱是所有濫殺槍手的幫凶。」
他也說：「面對這場大屠殺，國會的鴉雀無聲已變成默許。」（譯者：中央社廖禹揚）1060108
(中央社)
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