老翁疑服感冒藥恍神 撞18輛機車肩骨折
71歲的唐姓老翁昨晚疑似服用感冒藥後恍神，開車行經新北市汐止區建成路時，衝進一處社區的廣場，幸未傷及無辜，但唐男右臉挫傷及肩膀骨折。
警方昨天晚間近7時接獲通報，汐止區建成路152號附近，有車輛失控衝進廣場，波及數十輛機車，警方立刻派員前往察看，員警抵達時，發現唐男意識清醒，但因有心臟內病史，心跳較快，經送往汐止國泰治療後，唐男目前無生命危險，但右臉受有挫傷及肩膀骨折。
警方也對唐男抽血檢驗，酒精值為0，警方調查，唐男因近日受到風寒，開車前曾服用感冒藥，可能因藥效發作，造成精神恍惚，才會釀成這起事故。
網友也將照片放上臉書社團「汐止集團」，有居民留言回應，社區內的1家小吃店老闆見狀，趕緊上前將唐男救出，所幸社區只損失一個里長送的花盆，並無其他無人員傷亡，但這起事故也造成18輛機車受損。
不過也有網友表示，「差點撞到我朋友一家3口，還好我朋友拉了老婆跟小孩一把才閃過」、「身體不舒服不要硬上，沒撞到人還好，撞到人就大條了」。1060108
(中央社)
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