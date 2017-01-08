八旬翁超商迷途 新莊暖警助返家

新莊一名疑似失智的八旬老翁，日前清晨獨自在超商前徘徊。新北市新莊警分局警員發現後，將老翁帶回派出所，並協助找到他的家人，平安返家。

新莊分局今天指出，中平所警員賴政霖及蔡宗男日前巡邏時，獲報中平路一超商前，有名老翁往返徘徊，看起來極為無助請求警方處理幫忙。

賴、蔡二名員警即刻趕赴現場，詢問談話中發現老翁無法清楚陳述自身情況，似有失智症狀。

老翁獨自一人畏縮地蹲在超商前，身上並未發現失智手環，幸經警方不斷試著與老翁溝通解除其心防，最後老翁從身上拿出身分證影本，影本上也記載著家中聯絡電話號碼，警方迅速得知老翁姓邱已高齡80歲，住在新莊區公園一路附近。

因正下著毛毛雨且天氣寒冷，警方先駕駛警車載老翁返所休息後，隨即駕車送老翁返家。正要尋找老翁的弟弟看到哥哥，由員警平安送返家，一再對員警熱心服務不斷表達感謝之意，也表示對哥哥會格外注意，出門時也會由家人陪同。

警方再次提醒民眾，家中長輩若有失智症狀，應避免讓其單獨外出，平常應多注意及關心長輩的動向，也可在長輩隨身之衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配戴辨識之項鍊、手鍊，以防走失後，還能提供警方或相關單位的辨識，進而可儘速聯絡家屬。1060108

(中央社)