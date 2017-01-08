清水高中樂公益 學生社團表演回饋病患

蕭亦珊到醫院將平時熟稔的疊杯技巧展現出來，快速的把杯子按規律疊高後還原，讓醫院的患者與家屬讚嘆連連。（陳世宗翻攝）

清水高中大老鷹熱舞社的表演，帥氣又有活力的演出，將年輕人的熱情與生命力傳染給在場的每一個人，博得滿堂喝采。（陳世宗翻攝）

清水高中由洪維男教官帶領儀隊、熱舞社、氣球社、春暉社等四個社團與一名高二的疊杯高手共37位學生，昨到童綜合醫院進行表演回饋病患與家屬。（陳世宗翻攝）

「學生有愛、嘉惠病患！」清水高中為讓學生除讀書外，也能感受公益行善的重要性與快樂！由洪維男教官帶領儀隊、熱舞社、氣球社、春暉社等四個社團與一名高二的疊杯高手共37位學生，昨日到童綜合醫院進行表演回饋病患與家屬。

一開始先由儀隊進行耍刀與耍槍的表演，3人1組上台將平時演練的成果表現出來，無論是端正挺拔地揮灑精湛的刀法，還是精神抖擻地操槍，精湛又熟練的表演令在場所有患者與家屬看得目不轉睛，一早就讓大家振奮精神。

接著進行清水高中大老鷹熱舞社的表演，3女1男同學隨著輕快節奏舞動，帥氣又有活力的演出，將年輕人的熱情與生命力傳染給在場的每一個人，博得滿堂喝采。

就讀高二的蕭亦珊同學進行疊杯表演，蕭同學是目前台灣競技疊盃的選手，本來不擅長和人群相處而無法融入校園團體生活，兩年多前開始接觸疊杯後引發興趣，也獲得自信可以與同學談笑；每天專注不斷練習疊杯，因此獲得不少佳績，參加2016競技疊杯亞洲杯錦標賽16U SOC團體363計時接力破亞洲紀錄。

蕭亦珊特地到醫院將平時熟稔的疊杯技巧展現出來，快速的把杯子按規律疊高後還原，讓醫院的患者與家屬讚嘆連連。活動現場一旁還有春暉社同學發反毒的宣傳單，以及氣球社的同學贈送造型氣球，讓所有的病患與家屬度過了一個輕鬆愉快又一飽眼福的假期。

(中時)