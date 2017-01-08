寵物捐血資料庫 解決貓狗血荒危機

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貓狗生病開刀，也跟人類一樣有輸血的需求，但寵物並沒有專屬的血庫銀行可以救急，因此民間協會自發創辦寵物捐血資料庫，讓飼主透過平台互助，解決寵物血荒危機。

愛貓愛犬生病，開刀需要輸血時該怎麼辦？民間第一個寵物血庫「寵物捐血資料庫」創辦人路易斯表示，寵物捐血資料庫平台2011年成立，秉持飼主互助精神，透過臉書串連，替狗狗尋找合適配對。

路易斯說，以前輸血觀念不普及，若是愛貓愛犬開刀需要血液，通常必須透過獸醫院尋找賣家，但因大部分飼主都不願意讓自己的貓狗挨針，因此血液價格高昂，可能1cc就要價新台幣50、60元，一袋250cc的血，就要花1萬2500元甚至更多。

路易斯表示，犬貓的血型比人類複雜許多，因此跟人類相比，要找到適合的配對難上加難。

飼主若有需要，可以透過寵物捐血資料庫申請配對，負責的志工會再經由社群網站轉貼分享、電話聯繫，幫助需要輸血的犬貓們，找到願意帶自家毛孩去配對輸血的寵物家庭。

路易斯指出，捐血資料庫成立以來，已經替上萬隻貓犬找到配對，希望未來能有更多飼主一起加入寵物捐血資料庫的行列，幫助救急更多的貓狗。1060108

(中央社)