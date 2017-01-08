小孩挑食 營養師教絕招克服

小孩三餐挑食、食量小，讓家長擔心營養不夠、長不高。營養師李婉萍說，只要不過度挑食、偏食，不用強迫孩子；但每日應均衡吃各色食物，一日食材應超過10種。中央社記者陳偉婷攝 106年1月8日

小孩三餐挑食、食量小，讓家長擔心營養不夠、長不高。營養師李婉萍說，只要不過度挑食、偏食，不用強迫孩子；但每日應均衡吃各色食物，一日食材應超過10種。

榮新診所營養師李婉萍表示，臨床經驗成年人疾病大多來自不健康的飲食，且通常都是身體出狀況才來看診，忽略飲食習慣是從小養成。如果能從小讓孩子了解食材、吃飯的樂趣，提早幫孩子做營養教育，也是預防醫學的概念。

李婉萍出版新書「把討厭蔬菜變好吃」，她說，蔬菜常是爸媽餵養孩子的困擾，明明蔬菜很健康，但孩子就是不喜歡，家長烹調也覺得沒信心，常會上演強迫餵食戲碼，吃飯變的像上戰場。

每日都應攝取6大類食物，包含全穀根莖類、低脂乳品類、豆魚肉蛋類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類。除了食物，加上充足運動、足夠水分，能讓營養素確實運作。

李婉萍說，如果孩子只有一兩種特定食物不吃，但還能接受六大類食物，屬於輕度挑食。只要變換烹調方式，孩子就有可能願意嘗試，持續嘗試就會慢慢改變挑食。如果孩子完全拒絕某一類食物，會有恐懼反應，就需要專業介入。

她表示，有時候孩子挑食跟爸媽有關，家人的味覺通常會近似，如果爸媽本身就不吃某些食物，孩子自然沒有接觸的機會，這樣非常可惜。

減少挑食的飲食對策，李婉萍說，可以從觸覺、嗅覺、味覺、視覺、聽覺引導孩子接受新食物。如把食物煮得軟一些、煎得脆脆香香、加入其他食材或香料、改變調味方式、改變形狀、用可愛的餐盤等。

改變食物味道，李婉萍建議，吃起來苦的蔬菜，如苦瓜，可以切薄片、用梅醬、梅子粉烹調；綠花椰菜可以打成泥煮濃湯、茼蒿也可以拌醬烹調，會帶有甜味。小朋友常害怕的紅蘿蔔，可以水果一起打汁、青椒可以打泥煮濃湯、香菇可以加起司做焗烤。

李婉萍表示，有些家庭吃飯配電視，聲音會影響吃飯的速度、用餐感受，在家吃飯應減少讓人分心的電視聲，以及在餐桌上叨念、罵孩子的習慣，才能營造適合進食、有益消化的飲食經驗。

至於小孩食量，李婉萍說，每個孩子食量不同，如果孩子活動量夠、能好好用餐，就不一定要追求吃進多少量，只要沒有過度挑食、偏食就可以。但每天應攝取6大類食物和各種顏色食物，且每日食材選擇至少要超過10種。1060108

(中央社)