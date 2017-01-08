陪陳金鋒唱國歌 他們夢想打進大聯盟

王建民、陳偉殷成功站上美國職棒大聯盟的經驗，成為每個打棒球的孩子心中最佳英雄人物。在全國棒球賽屢獲佳績，曾代表台灣出國比賽的東園少棒隊，最高目標是打進美國大聯盟。

東園少棒隊戰績輝煌，曾獲得美國威廉波特少棒冠軍，2015年代表台灣進軍美國威廉波特少棒賽功敗垂成，但球隊每年參與全國賽事都能有亮眼的成績。前行政院長江宜樺任內組成行政院中華老棒隊，比賽對手就是東園少棒隊。

而棒球明星陳金鋒去年在國慶日領唱國歌，參加合唱的也是東園國小的少棒隊。

東園國小棒球隊六年級是主力，總教練賴敏男指著球場說，現在積極備戰，目標就是 4月中旬的全國選拔賽，「你看小學六年級的球員就有這樣的強度，看他們打球真的很過癮」。

東園國小棒球隊五年級的12名隊員，年紀雖小，但每個人都有清楚目標，受訪時12個人異口同聲說將來準備打職棒，美國大聯盟是最高目標。

隊長林峻安說，自己並非東園國小學區，轉來東園少棒隊當然是看好這裡的實力，想代表台灣出國比賽，將來打職棒。

問到進入職棒第一件事最想做什麼？林峻安想趕快進一軍，朱柏翰說打全壘打，陳睦衡、盧曄書、林佑謙直言想賺錢，黃宏恩則認為錢夠用就好。

有人目標直接設定美國大聯盟，有人說先打日職再打美職，小朋友七嘴八舌，雖是童言童語，卻像個小大人，講話條理分明，更說打職棒既可滿足興趣又能賺錢，一舉兩得。

小朋友心中打棒球最難之處在哪？五年級的小球員認為，體能訓練最難，跑步練下盤，一定要穩，學校裡的操場跑道160公尺，拿著寶特瓶裝滿水跑5圈800公尺，4分鐘以內就能跑完，有時還能跑個10圈以上。

不過一手拿一個寶特瓶裝水跑步，有人裝600cc，也有人比著說3000cc，還有人笑著說拿養樂多小瓶裝水跑。

小球員樂觀的態度下，其實也在意比賽時受傷，有時遇到力道較強的球隊，不小心被球打到眼、牙，還曾遭對方投手連投 3個觸身球，防守時被對方滑壘衝撞，或是打者用力甩棒，打到後面捕手。

東園少棒的球隊小朋友有些曾是籃球隊員，也有人參加過田徑隊、游泳、桌球、足球、排球隊，他們說，無聊時也從事棒球以外的運動項目，可以練臂力。

訪談中，小朋友的默契十足，不但會互相支援，更懂得讓講話的隊友把話講清楚，就像打球分工細膩，各有所司，卻又合作無間，既強調個人表現，也重視團隊合作。1060108

(中央社)