1月8日中視午間新聞速速報

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01月08日中視午間新聞搶先看

尾牙加班 尾牙強制出席 勞動部:算加班

過年前企業尾牙旺季，員工飽食一餐、開心摸獎，老闆卻笑不出來，因為勞動部指出，實施「一例一休」後，尾牙如果是員工自由參加，就不算工作時間、也不需支付加班費，但若是強制員工，在非上班時間出席，就要支付加班費。企業違反加班費規定，可依法裁處2萬至100萬元罰鍰。

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宅配漲價 例休影響! 宅配年菜漲價五成

一例一休制度上路，讓飯店和宅配業者相當傷腦筋，為了因應人事與食材成本提高，過年期間宅配年菜，價格已經確定調漲，漲幅最高達到5成。

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最強冷團 東北季風南下 中部以北探14℃

入冬以來，台灣各地普遍溫暖舒適，至今僅僅只有兩波冷氣團來台，但本週開始，天氣將有變化，（8日）下午起東北季風增強，北台灣氣溫，開始下降，局部地區將出現降雨；週五（13日）冷空氣向南，恐成入冬以來，第一波強烈大陸冷氣團。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播張以仁播報的中視午間新聞！

(中時電子報)