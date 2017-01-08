1月8日中視午間新聞速速報
尾牙加班 尾牙強制出席 勞動部:算加班
過年前企業尾牙旺季，員工飽食一餐、開心摸獎，老闆卻笑不出來，因為勞動部指出，實施「一例一休」後，尾牙如果是員工自由參加，就不算工作時間、也不需支付加班費，但若是強制員工，在非上班時間出席，就要支付加班費。企業違反加班費規定，可依法裁處2萬至100萬元罰鍰。
=====
宅配漲價 例休影響! 宅配年菜漲價五成
一例一休制度上路，讓飯店和宅配業者相當傷腦筋，為了因應人事與食材成本提高，過年期間宅配年菜，價格已經確定調漲，漲幅最高達到5成。
=====
最強冷團 東北季風南下 中部以北探14℃
入冬以來，台灣各地普遍溫暖舒適，至今僅僅只有兩波冷氣團來台，但本週開始，天氣將有變化，（8日）下午起東北季風增強，北台灣氣溫，開始下降，局部地區將出現降雨；週五（13日）冷空氣向南，恐成入冬以來，第一波強烈大陸冷氣團。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播張以仁播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：加班費
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。