南區年金改革會場 上千警力戒備

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國家年金改革委員會舉辦年金改革分區座談南部場今天下午將在高雄國際會議中心舉辦，警方如臨大敵，在會場周遭架設層層拒馬，週邊道路並有交通管制，上千名警力也進場戒備。

另外，國民黨立委黃昭順、國民黨高市黨部主委黃柏霖上午也率多名黨籍市議員到會場外拒馬前抗議警方以拒馬擋駕陳情民眾，危害民眾安全。上午會場已聚集不少抗議民眾，並與警方爆發多波口角。

高雄市警局接獲情資顯示，下午將有3000多位民眾將到場抗議，警方呼籲他們「不要為難警察！」

警方表示，高雄市警局為保障合法、取締非法，並防止場外抗議人士衝撞，事先規劃1300多名警力，並架設900具不具傷害性的鐵馬護具，以及蒐證設備，嚴陣以待。

高雄市警局擔心媒體採訪時遭抗議民眾攻擊，特別發出記者證給要前往現場採訪的媒體，並派會有警力保護記者。

高雄市警方也將在現場設置服務站供應茶水，希望大家可以理性對待、互相體諒，不要為難警察。

警方強調，將以柔性原則維護本次活動，全力保護現場每個人的安全，呼籲民眾不要衝撞警察或破壞設施。 1060108

(中央社)