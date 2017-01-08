香港社運人士來台座談 警方維安防暴

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香港社運人士來台參加由時代力量在松江101國際會議中心舉辦的論壇，警方指出，現場有陳抗人士叫囂、推擠等情事，已通報任務單位在旁部署，防止暴力事件發生。

內政部警政署表示，香港社運人士、香港眾志秘書長黃之鋒與香港議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰等人，應邀來台參加時代力量所舉辦的「時代眾志‧自決力量-臺港新生代議員論壇」，並於昨天凌晨抵達台灣。

警方表示，愛國同心會及中華統一促進黨獲悉後，便號召群眾前往桃園國際機場、松江101國際會議中心等地抗議，並發生零星叫囂、推擠衝突，已通報相關任務單位周全部署，防止暴力事件發生。

警方也呼籲民眾及相關團體應以和平、理性方式表達訴求，若有暴力行為，警方除了即時作為外，也會依法蒐證、絕不寬貸。1060108

(中央社)