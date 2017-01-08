葡萄牙民主之父 前總統索亞瑞斯辭世

被譽為葡萄牙現代民主之父的葡國前總統索亞瑞斯（Mario Soares），住院兩週後，今天以92高齡辭世。

法新社與英國「衛報」（The Guardian）報導，多年前創立葡萄牙社會黨（Socialist）的索亞瑞斯在政壇打滾數十年，歷任外交部長和總理。1986至1996年擔任總統，後來進入歐洲議會擔任議員。

索亞瑞斯總理任內最大的政績，就是1986年順利率領葡萄牙進入歐洲聯盟（EU）前身歐洲經濟共同體（European Economic Community）。

索亞瑞斯死訊傳出後，葡萄牙宣布9日起國喪3天。

葡國現任總理、索亞瑞斯的社會黨同志柯斯塔（Antonio Costa）表示：「今天，我們失去了曾如此多次為我國自由發聲，並成為我國自由象徵的偉人。他畢生始終為國家的自由奮戰不懈。」

索亞瑞斯去年12月13日住進首都里斯本一家醫院，開始狀況稍有起色，之後陷入重度昏迷，病情便未再好轉。

院方未透露確切死因，但家屬表示，索亞瑞斯2013年病倒後身體就未完全康復，2015年7月夫人去世更大受打擊，健康狀況更是每下愈況。

他去年7月最後一次公開現身，參加執政社會黨舉辦、向他致敬的儀式時，身體看得出來相當孱弱，也沒有發表演說。

1924年12月7日，索亞瑞斯生於里斯本1個反對沙拉薩（Antonio Oliveira Salazar）獨裁統治的家庭，父親長達數十年反對當道，原本擔任神職工作後遭免職，過著入獄和流亡的受苦生活。

索亞瑞斯自稱是不可知論者，相信「人性和人性的進步」，驅使他向前的，則是「很想活著的渴望和強烈的好奇心」。

他2015年2月接受「i」報紙訪問時說過：「我是個可憐的人，幸運地堅守了正確的立場。」

索亞瑞斯在國際舞台上也被視為政治巨人，西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）就說，他是「偉大的歐洲人」，也是「葡萄牙民主舉足輕重的頭號人物」。（譯者：中央社鄭詩韻）1060108

(中央社)