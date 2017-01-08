比特幣暴起暴落 人行約談3大交易平台

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虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）匯價近期暴漲暴跌，引起中國大陸監管單位關注。中國人民銀行（大陸央行）分別約談比特幣前3大交易平台負責人，了解運作狀況。

比特幣匯價曾在2013年底衝破1000美元大關，創歷史新高，隨後受取締醜聞影響直線滑落，2015年初跌到200美元左右。隨著人民幣持續貶值，比特幣匯價今年初重新站上1000美元。

大陸財經媒體「界面新聞」報導，根據6日的公告內容，人行上海總部和北京營業管理部近期約談的3家交易平台，分別是北京的火幣網、幣行（OKCoin）以及上海的比特幣中國。

公告表示，這波約談意在了解交易平台運作情況，提醒可能存在的風險，要求業者嚴格按相關法規要求經營，並敦促業者對照相關法規自查，進行「相應清理整頓」。

先前有報告指出，目前比特幣交易近90%發生在中國大陸。這波被約談的3家業者，正好是全球交易量前3大比特幣平台。

以「幣行」為例，過去1個月單日交易量最高曾達人民幣549萬元（新台幣約2600萬元）。今年1月以來，3家平台日均交易量都保持在「百萬級」。

報導引述一名未具名分析人士指出，市場一直質疑比特幣是大陸資金隱密出海的新管道。在眾多平台交易量龐大、比特幣值短期波動劇烈的情況下，比特幣引起大陸監管單位注意合乎情理。1060108

(中央社)