中區5高中改隸更名 學測小心別跑錯試場

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106年大學學測將於20、21日登場，試場分配表已公布在大考中心網站，大考中心提醒，中區5所高中今年改隸為市立而改名，提醒考生注意，別跑錯試場。

106學年學科能力測驗訂於1月20日至21日兩天舉行，共有12萬8759人報考，包含359名身心障礙考生，分別於33個考區、87個分區、3157個試場舉行。

大學入學考試中心表示，學測各考區分區「試場分配表」及詳細地點已公布在大考中心網站，各分區考場學校將於19日下午2時至4時，開放供考生查看試場座位。

大考中心提醒，台中地區有5所高中自今年改隸為市立而更名，包括台中市立文華高中（原國立台中文華高中）、台中市立台中二中（原國立台中二中）、台中市立台中一中（原國立台中一中）、台中市立清水高中（原國立清水高中）、台中市立台中女中（原國立台中女中），提醒應考生注意此項變動，預先瞭解交通路線，以免跑錯考場。1060108

(中央社)