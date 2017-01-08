天冷抱寵物取暖 小心黴菌互傳
天冷時不少飼主喜歡抱著寵物睡覺，不過獸醫師提醒，近來天氣變化大，寵物容易感染皮膚病，尤其黴菌為人畜共通病，療程長達2個月且不易根治，飼主或寵物染病都應耐心接受治療。
全國動物醫院主治醫師莊仁傑表示，過往冬季，飼主面臨到的問題不外乎是如何保暖，雖然今年冬天不太冷，但近期天氣冷熱交雜，溫度、濕度變化大，門診案例中不少寵物因此患上黴菌等皮膚病，另外，出現過敏症狀的也不少。
莊仁傑指出，黴菌是不易根治的菌種，不僅難纏，更可怕的是人畜共通，不管是寵物還是飼主罹患，彼此很容易互相傳染，而一個療程需要約兩個月的時間，飼主一定要有耐心。
莊仁傑說明，黴菌靠毛髮當養分，當寵物染上黴菌時，一定要擦藥，視情況可能還需要吃藥，治療方式與人差不多，甚至可能還需要剃光毛髮。
莊仁傑說，近期到院就診的某寵物來的時候，狀態很糟，不僅活動力很差，且全身毛髮都黏著、濕濕爛爛的，詢問飼主後才知道因為寵物脾氣不好，所以，無法幫牠洗澡維持清潔。
對此，全國動物醫院先幫寵物清潔，之後治療、剃毛等一系列療程後，才約一個月的時間，就可明顯感受到其排斥性降低，並重拾活動力。
莊仁傑提醒，若寵物有精神不佳、食慾降低、活動力下降等症狀時，飼主可盡早向動物醫院諮詢。
此外，飼主若想了解造成寵物過敏的原因，或可進行抽血過敏原檢查，莊仁傑表示，目前過敏原檢測多達140項，涵蓋範圍包含食物、環境以及塵(蹣)等常見造成過敏的因素，飼主可自行評估。1060108
(中央社)
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