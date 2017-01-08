海倫清桃解釋臉書被盜 不會退出演藝圈

台越混血藝人海倫清桃今天驚傳在社群網站臉書（Facebook）自爆已婚、曾流產，要退出演藝圈。海倫清桃受訪表示，臉書帳號被盜，不是她寫的，不會退出演藝圈。

被稱為「越南林志玲」的海倫清桃（阮菁桃）上午在臉書突然宣布要跟大家說個故事，「說完這個故事我就會退出演藝圈當個平凡的人」，自爆已婚、曾流產等事，引起粉絲震驚。

海倫清桃上午受訪表示，臉書帳號被盜，那些留言都不是她本人寫的，內容不實，她熱愛演藝工作，沒要退出演藝圈，這些年來雖然過得很辛苦，但已有一席之地，不會輕易放棄，已在處理臉書帳號被盜的事，成功拿回帳號後會在臉書開直播親自解釋。

臉書貼文是以「姐姐」代稱故事女主角，18年前是越南樣板新娘，嫁給來自花蓮的戴姓男子，婚後不久曾流產。戴先生看姐姐對表演藝術有天分，2002年幫她報名優凱模特兒比賽，闖進決賽後正式踏進台灣演藝圈。

貼文說，姐姐來台和戴先生住在基隆，戴先生母親及弟弟住在花蓮，看到這裡大家就明白了姐姐是誰。提到姐姐曾演出「戀戀木瓜香」、「候鳥來的季節」，簽給鳳凰藝能股份有限公司，以及是「除了正版林志玲以外最多報導的藝人」，姐姐與海倫清桃經歷重疊。

貼文表示，「戴先生陪姐姐當了18年的哥哥，今年戴先生已經52歲」。戴先生是個隱形人，這18年沒朋友、沒社交活動，當姐姐在外工作或應酬時，戴先生就在附近車上等姐姐傳來的活動照片修圖寫臉書發文。1060108

(中央社)