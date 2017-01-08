將軍桌拍賣百人搶標 4.6萬元得標

一年一度的台北市再生家具年終大拍賣今天舉行，其中一張民國40年代、來自衡山指揮所的「將軍桌」最為矚目，底價新台幣8000元，經32次出價，最後4萬6000元成交，場面熱鬧。

由台北市環保局主辦的「再生家具歲末年終大拍賣」上午9時至下午5時在內湖舉辦。無論是復古的檜木斗櫃，或是小時候阿嬤坐的旋轉椅均一應俱全，上午10時不到，擠滿了想來撿便宜的民眾，會場中也瀰漫著一股檜木香氣，人山人海相當熱鬧。

除了復古家具外，現場還有五星級飯店的床組、跨腳椅、創意桌等1000多件的再生家具，甚至設有50元起至200元的折價專區。

但在這麼多家具當中，其中一件檜木製成的「將軍桌」最受矚目。局長劉銘龍指出，這張書桌產製於40年代，歷經國共內戰、兩蔣時代一直到解嚴後的台灣，是衡山指揮所報廢的書桌，也是最後一張將軍曾使用的檜木桌，深具歷史意義和收藏價值。

資源循環管理科長崔浩志表示，這張書桌由檜木製成，檜木的特性就是堅固、耐用，雖然經過約60年的歲月，但仍保有濃濃香氣、功能。

「我出1萬6000元！」，起標價8000元的將軍桌，由一名熱情的民眾直接喊價2倍，來到1萬6000元，瞬間潑了一旁趨之若鶩民眾的冷水。

但其他人也不遑多讓，紛紛喊價，歷經32次的出價，最後由一名呂姓民眾以4萬6000元標下，上台填寫單據時，她的喜悅之情，完全溢於言表，但其他沒有標到的民眾，也難掩失望之情。1060108

(中央社)