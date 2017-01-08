黨產會解凍5200萬支票 准國民黨發薪

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行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天說，黨產會已於6日行文給國民黨，准許解凍1張面額新台幣5200萬元的台支支票，給付去年11、12月薪資，不足的幾百萬由帳戶提領。

根據黨產會，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」去年8月10日公布後，國民黨隔天就在永豐商業銀行臨櫃提領新台幣5.2億元，換開面額5200萬元的台灣銀行支票10張，其中1張被兌現。黨產會祭出行政命令凍結國民黨永豐銀帳戶及剩餘9張支票。

黨產會3日表示，只要國民黨補齊黨工薪資明細等資料，黨產會審核過後，即可動用永豐銀行帳戶或台灣銀行本票支付黨工去年11月和12月薪水。

施錦芳上午受訪表示，黨產會5日收到國民黨黨工薪資清冊，經過審核，准許解凍1張5200萬支票，讓國民黨給付黨工去年11月半薪、12月全薪、勞健保及提撥退休金等，不足部分可從永豐銀帳戶提領，但僅能提領不足額部分，非解凍帳戶。

她表示，國民黨在黨產條例通過後晉用的員工，必須由國民黨以合法收入給付薪資，不在這次範圍內。1060108

(中央社)