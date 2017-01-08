中市警關懷街友查獲通緝犯，贈外套送暖

52歲顏姓男子被查出是詐欺通緝犯，警方供他盥洗，還贈送新外套，希望他新年走出新人生。（盧金足翻攝）

台中市警察局第6分局何安派出所所長洪正中、警員洪啟倫巡邏經過西屯區文心路與河南路口時，見1名男子躺臥騎樓，向前噓寒問暖，同時查證其身分，意外發現這名52歲顏姓男子 是詐欺通緝犯，將其帶回偵辦，除了供他洗去一身汙垢，還贈送外套，希望他早日揮別街友生涯。

警方調查，顏男以街頭為家，並不知道自身已遭通緝，也因不願讓家人擔心，許久未與家人聯絡，警方起憐憫之心，先買熱食讓顏男充饑。

見他多日未洗澡發出異味，員警熱心提供宿舍浴室盥洗，並贈送名牌風衣外套，顏男收下後笑開懷，不斷道謝，感謝警方在這新年伊始，給他這一生中最溫暖的幫助。

(中時)