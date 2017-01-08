唱跳動作大 阿雅NuBra羞跑出來見客

阿雅7日出席在北京舉辦「陌陌直播17驚喜夜」。(圖／翻攝自網易娛樂、阿雅微博）

阿雅唱跳動作大，不慎讓NuBra露出來。（圖／翻攝自網易娛樂）

大陸社交平台陌陌7日在北京舉辦「陌陌直播17驚喜夜」，請來李冰冰、李宇春、鄧紫棋、阿雅、柳岩、Selina等大咖助陣，阿雅重現好久沒唱《壁花小姐》，不過卻因動作過大，NuBra不慎跑出來了。

阿雅穿著白色斜肩上衣配上粉紅寬褲，在台上重現《壁花小姐》，雙峰呼之欲出相當吸睛，不過卻因動作過大，NuBra不慎跑出來見客。而在現場她也坦言內心很忐忑，「因為現在唱歌不能假唱，所以還是希望把好的表現帶給大家。」

她也透露有在計畫做直播節目，「除了跳舞、唱歌之外，可以喝喝雞湯啊、聊聊人生，我覺得那也挺好的。」

(中時電子報)