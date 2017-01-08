中油明汽油不調整 柴油漲1角

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中油宣布，自明（9）日凌晨零時起各式汽油價格不予調整、柴油價格每公升調漲0.1元。(本報資料照片)

中油宣布，自明（9）日凌晨零時起各式汽油價格不予調整、柴油價格每公升調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.3元、95無鉛汽油每公升26.8元、98無鉛汽油每公升28.8元、超級柴油每公升23.1元。

台塑石化部分，從9日凌晨1時起調漲柴油批售價格每公升0.1元，汽油批售價格不調整。加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升25.2元、95無鉛汽油26.7元、98無鉛汽油29元、超級柴油22.8元。

最近一週受到石油輸出國組織(OPEC)及其他產油國執行減產協議、美國商用原油庫存減少及利比亞原油日均產量較上月增逾10％達68.5萬桶之影響，整體國際原油價格介於每桶54～55美元間振盪，呈現盤整微漲格局。

本週調價指標7D3B週均價為每桶54.57美元，較前週54.06美元，上漲0.51美元，新台幣對美元匯率升值0.171元，國內油價依公式計算漲幅為0.33％，故汽油價格不予調整、柴油調漲0.1元。

(中時電子報)