SBS賽躍居第2 松山英樹搶攻4連勝

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松山英樹升至第2，準備爭4連勝。(美聯社)

日本第1高手松山英樹最後9洞抓5鳥，飆出32桿(-5)，拉尾盤表現讓他在2017年美巡首戰SBS冠軍賽，以總桿203桿(-16)躍居第2，出現爭奪「4連勝」契機。

湯瑪斯單獨領先，決賽爭美巡生涯第3冠。(美聯社)

松山英樹在美、日巡近5場比賽，只有去年10月在馬來西亞菁英賽沒拿冠軍，這場比賽他獲得第2，冠軍是美國選手湯瑪斯。

結果SBS冠軍賽前3輪結束，瑪斯連續三天都揮出67桿，以領先2桿的201桿(-18)單獨領先，松山英樹9日決賽輪究竟會贏得「4連勝」？還是又被湯瑪斯壞了好事？成為此戰焦點。

3位美國選手麥克吉爾特、渥克與摩爾，同以205桿(-14)並列第3，暫居前3共5位選手，都有希望贏得32位去年單站冠軍才能參賽的「冠中冠」金盃。

「球王」戴伊209桿並列第13，前世界第1美國史畢斯，211桿位居第19，2人應無希望爭奪逆轉勝。

(中時電子報)