詹啟賢請辭 洪秀柱：全力慰留

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中國國民黨副主席詹啟賢請辭，國民黨主席洪秀柱今天表示，詹啟賢擔負很重要責任，對她幫助很大，她全力慰留。

中華民國青溪總會上午召開會員代表大會，洪秀柱與國民黨副主席郝龍斌均受邀出席；由於洪秀柱並未列公開行程，洪秀柱的現身，引發現場媒體錯愕。

郝龍斌會前受訪結束，步入會場時，工作人員特別為郝龍斌別胸花的同時，洪秀柱在一旁與郝龍斌說悄悄話；郝龍斌離去時，還特別向洪秀柱說「一起加油」。

被問到詹啟賢請辭，洪秀柱說，全力慰留；詹啟賢昨天一早從美國回來與她談，詹啟賢心中有各種想法，兩人交談很久。

洪秀柱表示，詹啟賢對她幫助很大，包括黨產處理、黨公職分攤金辦法、地方黨部主委直選等，詹啟賢擔負很重要責任，心裡也覺得很複雜。

媒體詢及，國民黨團總召廖國棟認為詹啟賢因黨產處理不受信任所以請辭，洪秀柱表示，廖國棟不了解箇中原由，可能不清楚，講的話不是很精準。

洪秀柱說，詹啟賢與黨產會主委顧立雄斡旋，忍辱負重，委屈求全，「只是因為我們還有其他考量，正在商量中」，準備等詹啟賢從香港回來，有再次、更好的構想，結果黨產會就開臨時委員會做出決定，詹啟賢心理也是很不舒服。1060108

(中央社)