小明明驟逝 施易男喪母哀痛取消開唱
歌仔戲界「四大天王」之一的「小明明」巫明霞昨天跌倒驟逝，兒子施易男非常哀痛，所屬的時大音樂說，13日音樂會取消，喪母之痛需時間平息，請支持施易男的朋友為他打氣。
巫明霞昨天清晨5時在家中浴室滑倒，重創後腦杓，送往醫院急救仍不治過世，享壽75歲。施易男原在馬來西亞宣傳新專輯，立刻取消行程，趕回台處理母親後事。
施易男所屬的時大音樂國際有限公司昨天深夜在社群網站臉書（facebook）表示，施易男母親巫明霞（小明明）7日意外過世，巫明霞成立「明霞歌劇團」傳承歌仔戲技藝，推廣歌仔戲之美，不僅是台灣國寶級歌仔戲演員，更是施易男敬愛的母親。
時大音樂說，施易男得知消息後，第一時間結束海外宣傳行程，趕回台處理母親後事。公司痛其所痛，即日起相關宣傳行程全部暫停，原訂13日舉辦的音樂會也取消，9日起接受全額退票。
時大音樂表示，「施易男非常孝順母親，喪母之痛，需要一段時間平息，希望支持施易男的朋友，也為施易男打氣，渡過人生這個難過的時刻。」1060108
(中央社)
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