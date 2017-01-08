征戰清奈 盧彥勳胞兄：辦印度簽證屢遭刁難
盧彥勳開季首站至印度清奈公開賽，由於流感支氣管發炎，單打止於次輪。場上力抗勁敵，場外辦簽證還屢遭印度辦事處百般刁難，參賽一波三折，令盧彥勳和哥哥盧威儒相當失望，考慮明年是否繼續前往印度征戰。
盧威儒表示，早在11月初就著手替盧彥勳辦證，由於今年賽會要求選手辦「選手特殊的工作簽証」，但盧威儒以大會邀請函、ATP邀請函等連同台灣護照送至辦事處卻遭屢遭退件，表示文件不符合，不僅需要印度體育局的備忘錄，隨後還要求補上印度外交部的備忘錄、印度內政部的備忘錄、還要中華網協或體育署的保証信。
待文件備妥，簽證仍遲遲不下來，盧威儒寫道，「打電話去問，印度辦事處說，他們還沒有等到他們自己印度外交部的確認函，這是他們的問題，跟我們沒有關係…但怎麼跟我們沒關係，我們的護照被扣在印度辦事處整整十天了，且盧彥勳29日就要進去清奈了，到22號都還沒有拿到簽証。」
盧彥勳最後致電印度執行長，表示將以ATP議員的身份寫報告給ATP理事會，報告印度不適合辦這個等級的賽事，結果當天下午就拿到印度簽証了。曾在清奈拿下兩2座ATP男雙冠軍的盧彥勳說，「去印度，要不是有比賽，都不想去了，避之唯恐不及。」
盧彥勳表示，其他選手辦簽證都未遭遇困難，自己也按要求備妥文件，「我們台灣要去印度比賽的，在辦簽証時，也常遇到難題。我們是去你們印度比賽的，不是去你們印度做壞事，真不知道駐台北印度辦事處到底在想什麼？」
(中時電子報)
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