統一獅率先開訓 公布全新識別系統

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統一獅職棒隊今天下午在南紡購物中心舉行開訓儀式，成為中華職棒4隊最早開訓的球隊，由新任代總教練黃甘霖領軍，公布全新的球隊形象識別系統（CI）。

開訓儀式在下午2時30分於南紡購物中心一樓時尚廣場舉行，全體教練團及球員出席，同時有球迷見面會活動。

繼富邦悍將上星期公布隊徽，老牌球隊統一獅也公布全新形象，包括球隊識別系統、春訓主題球衣、年度口號，啦啦隊Uni Girls演出年度加油歌。

統一獅隊史9冠是全聯盟第一，但自從2013年下半季封王、奪總冠軍之後，已經連續3年無緣季後賽。

統一獅去年整季戰績第3、勝率4成58，陣中仍有亮眼球星，新秀鄭鎧文新人球季敲24轟、外野手羅國龍16轟12盜外加金手套、潘武雄敲出生涯新高18轟，調薪幅度受到注目。

前總教練郭泰源掌兵符1個球季，去年10月底請辭，球團在11月底宣布由原二軍總教練黃甘霖代理。

黃甘霖現年41歲，球員時代自1998年起到2010年共13年，是統一獅明星外野手，生涯295次盜壘成功，超越盜帥林易增的290次，是中華職棒聯盟歷年第一位。

黃甘霖上個月出席棒球營活動時，談到帶兵傾向「美式」，希望跟球員之間的溝通沒有距離，「年紀大的叫我甘蔗，年紀小的叫我學長就好，不必叫甘總或蔗總」。1060108

(中央社)