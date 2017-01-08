新北國家清潔週開跑 清除病媒蚊孳生源

農曆春節將至，新北市環保局為鼓勵市民朋友提早進行居家及周邊環境大整頓，今天辦理「國家清潔週」起跑活動，環保局長劉和然邀請市民一起動手大掃除，除舊佈新迎新歲。

劉和然表示，新北市環保工作推動成果有目共睹，除了有第一線清潔隊員的投入付出，包括基層里長和環保志義工的自發性維護，還有許多環保英雄默默的累積與奉獻，讓升格後的新北市年年獲得全國「最乾淨城市」。

他說，今年新北市訂定1月8日至27日為國家清潔週，除了呼籲民眾提早進行居家環境大掃除，環保局也號召全市29區各機關、民間團體、學校、社區及環保志義工共18000人，同步將大街小巷、騎樓門面清掃乾淨。

開跑活動現場，環保局邀請新北市第一屆「社區防蚊師」與市民朋友分享防蚊經驗與方法，用最貼近生活方式教導大家如何從居家做好登革熱防治工作。

新北市環保局去年開辦防蚊師培訓，對象鎖定在里長、志義工，為期2天16小時的扎實課程，包含了登革熱法規、專業知識、蚊蟲辨識課程，還有教導防蚊師如何分辨雄蚊、雌蚊以及家蚊、斑蚊的室內研習課程。

另一個重點則是實地戶外巡檢孳生源，現場進行蚊蟲採樣、判別及記錄，同時針對巡檢路沿線的家戶防治宣導，最後還需要通過學科筆試、術科測驗及實地宣導測試後，才能成為新北市的「社區防蚊師」。

第一屆總計32位取得防蚊師資格，他們將課程經驗所學複製到里內，不但舉辦宣導會也親自帶領民眾巡檢清除孳生源，讓防治成果遍地開花，去年結訓後已辦理60場登革熱宣導會，巡檢路線超過78公里，相當於154座台北101大樓的高度。

值得一提的是，板橋區富貴里里長詹汝表示，在還沒成為防蚊師前，她都是搭配中秋晚會或母親節活動等，宣導清除積水容器的概念給里民，現在透過課程設計，先以防蚊液和捕蚊罐DIY製作吸引里內的婆婆媽媽參加，並加強宣導「巡、倒、清、刷」防蚊四撇步，更帶著參與里民走訪里內巷弄，以串門子閒話家常的方式宣導清除孳生源觀念，成效超乎想像的好。

劉和然強調，春節期間農曆初一到初三清潔隊停止沿線收運，但全市仍設有59處垃圾定點收運服務，同時全面加強境內各風景點、觀光景點、主要道路清掃及查核工作，環保公害稽查及陳情處理服務同樣是全年無休、24小時不打烊。1060108

(中央社)