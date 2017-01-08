冬季腸胃炎肆虐 嚐生鮮需注意衛生
今年冬季溫差大，朴子醫院自去年12月至今，有20餘起民眾因腹痛、拉肚子掛急診，因日韓、大陸諾羅病毒疫情升溫，提醒民眾外食或在家中食用生鮮類食品，應注意衛生。
衛生福利部朴子醫院今天表示，冬季為病毒性腸胃炎好發季節，民眾挑選水產類海鮮，如蝦、蟹、貝殼類等，應煮熟後食用；牡蠣、生魚片盡量不要生食，以免農曆過年期間，因誤食不乾淨食物到醫院報到。
朴子醫院院長蔡宗龍指出，目前並沒有治療諾羅病毒感染的特效藥，也無疫苗可施打；諾羅病毒傳染力非常強，症狀除噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛外，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉痠痛等症狀。
蔡宗龍說，感染諾羅病毒民眾的排泄物或嘔吐物也具有傳染力；有腹瀉症狀民眾要注意水分與電解質補充，防止脫水和電解質流失，食用清淡食物，少量多餐，避免過度刺激腸道蠕動，加劇腹瀉情況。
朴子醫院護理師林鳳玲表示，日常生活應注意個人衛生，用餐前、如廁後，尤其更換尿布或處理排泄物，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手；若家中有人腸胃不適，應將日常衣物及床單換洗，且居家環境以漂白水稀釋消毒。1060108
(中央社)
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