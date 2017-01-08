詹啟賢閃辭 吳敦義：國民黨損失

前副總統吳敦義（前）8日南下高雄出席弘道老人基金會公益活動受訪說，國民黨首席副主席閃辭詹啟賢是名很好的人才，「他辭掉副主席是國民黨的損失，希望他能再考慮一下」。中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月8日

前副總統吳敦義今天說，國民黨首席副主席詹啟賢閃辭，詹啟賢是名很好的人才，「他辭掉副主席是國民黨的損失，希望他能再考慮一下」。

吳敦義上午南下高雄出席弘道老人基金會公益活動受訪，做以上表示。

吳敦義又說，他長期受國民黨栽培，參選黨主席是件很自然的事，他明天宣布參選黨主記者會邀請的主角是記者，不敢勞動黨內連戰、吳伯雄等大老，前主席馬英九、朱立倫及前立法院長王金平等都不會出席。1060108

(中央社)