3艘陸海警船近釣島 日聲稱領海遭侵

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日本第11管區海上保安本部表示，今天上午有3艘中國大陸海警船航行在釣魚台海域。日本海上保安本部認為「領海」遭入侵，警告中國大陸海警船駛離。

日本放送協會（NHK）報導，日本第11管區海上保安本部(位於沖繩那霸市)表示，今天上午9時43分（台灣時間8時43分）左右到54分之間，3艘中國大陸海警船陸續航行到釣魚台海域。

到上午11時30分左右，3艘海警船航行在釣魚台海域，日本認為那是「領海」外側的鄰接海域。

NHK報導，上一次中國大陸的海警船入侵「領海」是本月4日。1060108

(中央社)