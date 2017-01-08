排行榜冠軍曲主唱吟遊詩人來了

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20國排行榜冠軍曲「Let Her Go」主唱的「吟遊詩人」Passenger ，今天搭機抵台，他親切揮手致意，開心來台，他循正常通關入境，隨後搭車前往台北。

全球樂迷瘋狂傳唱、20國排行榜冠軍曲「Let Her Go」主唱的「吟遊詩人」Passenger ，今天上午約11時左右搭機抵台，明天將於國父紀念館開唱。

「吟遊詩人」Passenger 上午約11時，搭乘CX 421班機抵達桃園機場1航廈，他親切跟媒體揮手致意，也開心來台，他正常通關入境，隨後搭車前往台北。1060108

(中央社)