救急生病狗 寵物捐血不可怕
很多飼主捨不得自己寵物挨針，因此拒絕讓狗狗捐血救急其他生病的狗狗，但讓愛狗捐血多年的飼主劉紫羚說，狗狗捐血其實就跟人類一樣，只要了解就不會害怕了。
寵物開刀急需用血，但不像人類擁有血庫銀行，飼主要血只能用買的，或是透過民間互助配對，尋找願意讓狗狗捐血的飼主。劉紫羚飼養兩隻土狗，雖然今年已經退役，但從第一次捐血開始，已經救急超過10個家庭。
劉紫羚表示，當初會讓狗狗加入捐血行列，是因為找資料時發現大狗可以捐血給其他狗狗救急，後來就會留意捐血資訊，「只要有空、狗狗狀態可以，就會去幫忙」。
有些飼主捨不得寵物挨針，因此不願意讓狗狗捐血，劉紫羚坦言，她一開始的確也會擔心害怕，尤其是她的狗狗第一次捐血時反應大吼大叫，讓她以為狗狗很痛苦。但當後來醫生告知狗狗退麻藥時會覺得天旋地轉，她才明白狗狗反應是合理的，「狗狗捐血其實跟人類一樣，了解過程之後就不會害怕了」。
不過，讓狗狗捐血的過程中，劉紫羚也曾遇到不友善的飼主。她說，有些受血家庭誤以為自己靠狗狗捐血賺錢，因此講話非常不客氣，不然就是「要血的時候很緊急，但不用血的時候連通知都不通知」，常常讓劉紫羚已經帶狗狗到醫院要捐血，才知道被放鴿子。
劉紫羚坦言，「到最後其實常常不想要幫忙」，自己想幫助別人心裏急得要命，但卻常常遭受到受血家庭這樣對待，因此她呼籲需要血液的飼主不要再這樣對待捐血家庭，面對願意捐血救急的狗狗飼主時能夠將心比心。1060108
(中央社)
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