陸大爺自造跑車上路 交警：拉風但違法

中國大陸山東省德州市交警近日執勤時發現一輛縮小版的跑車，這名車主大爺很委屈地說「俺這是搞發明」。交警說，確實拉風，但也違法。交警已把車扣下，將會強制報廢。

不少大陸網友倒是為這名車主大爺按讚，還有人貼文反諷說，「創造力上學的在學校抹殺，不上學的社會幫你抹殺，還特麼整天喊創新。」

大陸楚天都市報官方微博報導，這輛縮小版跑車，雨刷、大燈等一一俱全。

面對交警質疑非法改裝，這名車主大爺很委屈地說，「俺這輛車都上過中央七了（大陸中央電視台第七頻道），中央七給播了，說俺這是個發明」。大爺說，「俺這不是改的，俺這是搞發明」。

不過，交警還是以安全問題，把這輛車扣下，將強制報廢。

不少大陸網友紛紛貼文說，「強制報廢不至於吧...花了多少心血」、「報廢有點誇張吧，大不了放家裡，再說安全問題有毛用，出車禍了，哪個品牌能不死人，你告訴我。」「上路雖然不對，但不該強制報廢，發明家是為中國創造更美好的未來。這樣做是不應該。」1060108

(中央社)