想創業？先參加教育部青年署U-start

U-start 同學會。（教育部提供）

年輕人想創業，先來參加教育部青年署「大專畢業生創業服務計畫（U-start）」！青年署表示，這項政策98年度執行至今，已與118所大專校院之育成單位成功鏈結，透過計畫辦公室與育成單位輔導，成就376組創業團隊成立新創公司，已有6家公司資本額成長逾千萬，也有許多團隊獲得A輪融資。

青年署去年12月辦理2場「U-start計畫進化場」，邀請百位年輕創業團隊成員回來團聚，讓團隊成員各自分享營運現況、服務及產品特色，拓展自己的人脈，並尋求彼此間商業合作的機會，也安排創投業者、產業界先進與創業團隊進行交流與互動。

參與分享的陶喜創意科技有限公司（98年團隊）運用遠東科技大學詹添印老師的多孔隙陶瓷專利技術，打造香氛植栽盆等產品，打入日本、德國與中國大陸市場，創造把產品一秒賣一個打進德國電視購物體系的紀錄。

台灣先進醫資公司（98年團隊）展現台灣南部優秀人才的創意與實力，在馬拉威、史瓦濟蘭、越南、印尼、吉爾吉斯、美國等國際推廣醫療系統，並於104至105年間募得150萬美金A輪融資，市場上打出一片天。

全球電話資訊資料庫與服務領導廠商的Gogolook走著瞧股份有限公司 (99年團隊)也推出Whoscall Card，主打「電話一響，名片就到」，以最簡單直接的方式，協助微型企業、中小型商家、個人創業者接觸現有及潛在客戶。

台灣最早投入Mobile App開發的索驥創意科技股份有限公司（98年團隊）從尋找創投碰壁到成長至現在逾千萬營業額，即將推出之Wifi智能喇叭，整合雲端服務，讓喇叭擁有連網功能，與音樂社群服務，完成了獨樂樂不如眾樂，輕鬆地與朋友一同分享雲端音樂串流服務。

主打國外觀光客來台深度、特色旅遊、英語導覽服務為主軸的真程旅行社（99年團隊）負責人林文攀，鎖定新加坡為主要目標市場，來台觀光客提供高端、客製化旅遊服務。

另外，為協助歷屆創業團隊解決創業中遇到的問題，青年署也規畫了一對一的創業顧問門診服務，提供創業上相關諮詢、診斷、輔導，要讓團隊們可以進化、升級與蛻變。更多U-start計畫資訊請見計畫官網（http://ustart.yda.gov.tw/bin/home.php）。

(中時)