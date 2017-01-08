經典賽球釀傷？過去日職兩強投都受害
經典賽(WBC)用球不同於日職，使得去年日本武士隊進行強化試合時，投手們個個叫苦連天，據日媒指出，為求控球，手腕跟肩膀可能無形間承受過多的負擔，加上提前開機，很可能導致受傷機會遽增，過去曾打經典賽的前田健太、岩隈久志，都是受害者。
《日刊現代》報導，經典賽用球較大且滑，對日職投手的影響比打者更甚，投手投出的球，容易飄到高位，想把球投到低角度，手腕必須比平常付出更多的力量，需要花時間適應，近期展開訓練的「二刀流」大谷翔平，即坦言比起打擊，「投球更能感覺不太一樣。」。
當一個環節變動，包括肩膀、手肘，都可能連帶受到影響，導致受傷的風險增加，報導舉參戰2013年WBC、現效力道奇的前田為例，他該年結束WBC，新球季開打沒多久就因右手腕傷勢休兵，直到五月的交流戰才復出；2008年澤村賞得主岩隈，也在2009年賽事後，幾乎半個球季都為控球所苦。
如此來看，用球不同確實對投手有一定的影響，最近才開始改用經典賽用球，大谷也表示，「我不確定指尖多久能適應，希望能快點找到感覺。」投球機制細膩，一個環節出錯，可能全盤崩壞，在提前開機、用球不同的情況下比賽，有日職的案例，多為日職、中職體系出身的中華隊投手們，或許也得為之警惕。
(中時電子報)
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