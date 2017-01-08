8隻土雞遭獵殺 兇手竟是鳳頭蒼鷹
苗栗縣政府農業處今天指出，三義鄉一戶民宅飼養的8隻土雞遭不明生物獵殺，飼主求助特生中心，設置誘捕籠也無法抓到兇手，最後才發現原來是鳳頭蒼鷹從空中俯衝下獵食。
三義鄉鯉魚潭村有住戶在民宅旁飼養土雞，去年底陸續被咬死，死亡的8隻土雞都是脖子被折斷，其他部位仍保持完整，不知道是什麼生物殺死雞隻，飼主心生恐懼，通報特生中心轉請農業處協助處理。
農業處人員勘查現場環境，發現養雞周邊雖有設置圍籬，但高度不足，上方也沒有覆網，無法阻止野生動物入侵，原本懷疑是小型食肉目哺乳類動物所為，安裝2具誘捕籠，但誘餌被吃掉，誘捕籠卻沒有動作，更讓飼主感到不可思議。
經過大約半個月後，飼主通知終於抓到吃雞的兇手，原來是一隻鳳頭蒼鷹，牠可能因為從空中俯衝下獵食，鷹爪勾住比自己體重大10倍的土雞，無法再度飛起脫身，遭到捕獲。
農業處指出，飼主並沒有因為損失8隻土雞而私下報復，只是想知道何種野生動物造成危害，還請保育人員將鳳頭蒼鷹帶回，查看是否有受傷，保育人員對於飼主的「包容和理性」都大感佩服。
農業處長許滿顯表示，以往大多傳出石虎、棕簑貓、白鼻心或野狗等動物叼走雞隻，這一次出現鳳頭蒼鷹十分罕見，建議民眾放養雞鴨還是要做好防護措施，以免造成飼主與野生動物之間的衝突。1060108
(中央社)
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