搬家轉運老來俏 曾志偉賭馬花1萬贏6700萬

曾志偉搬新家轉運，拿一萬賭馬，竟贏回6700萬！(取材自阮兆祥微博)

今年63歲的港星曾志偉，除了演藝事業外，對賽馬也很有興趣，甚至擁有多匹純種馬，在港澳賽馬界相當活躍，不幸的是，去年在一場賽事意外中，他痛失愛駒「卡加動力」，因此損失7位數港幣，是個不小的挫折，然最近卻爆出曾志偉搬家後頓時福星高照好運來，花1萬台幣賭馬，卻轉運回收6700倍！

據《蘋果日報》報導，愛馬成痴的曾志偉，去年搬進大埔新居，竟然轉運老來俏，上月底他在跑馬地一場夜馬賽事中，花2600元港幣(約1萬台幣)買連贏，沒想到大大押對寶，竟中了1600萬元港幣(約6670萬台幣)，昨天旗下名馬「品自高」又在澳門賽場上爆冷門獲勝，曾志偉鴻運當頭，手氣旺到擋不住。

相傳曾志偉贏錢後心情大好，上月30日在新居大開趴，廣邀好友佘詩曼、阮兆祥、郭少芸、苗僑偉同樂，順道慶祝新居落成，請了私廚備好料，還準備清酒、紅酒、香檳、威士忌等好酒讓大家暢飲，曾志偉對此事雖未有回覆，但他的導演兒子曾國祥，則低調證實爸爸真的賭馬贏大錢啦！

★中時電子報提醒您

喝酒不開車，開車不喝酒

(中時電子報)