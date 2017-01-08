新年到中國人猛吃 美國龍蝦大漲價

中國人吃龍蝦推高了國際市場價格，令美國的饕客遭受池魚之殃。美聯社引述業內人士的話說，由於近來天氣不好，美國新英格蘭地區和加拿大的龍蝦產量偏低，再加上大量龍蝦出口中國，致使美國市場的龍蝦價格猛漲。

去年9月間，一隻鮮活龍蝦在美國市場的價格大約是每磅（1磅相當於0.45公斤）9至11美元，這個價格已經比往年要高了。而現在，有些地方的價格已經飛漲到13美元以上。

近年來，中國人吃龍蝦的胃口越來越大。尤其是中國新年期間，吃美國龍蝦已經成為一種時尚的慶祝方式。緬因州的一個捕蝦公司經理比爾·布倫斯說，中國的龍蝦需求可能只會上升不會下降，因為中國的中產階級「從未停止增長，而且一直在吃」。

2010年，美國向中國出口的龍蝦還不到1百萬磅，但在過去3年中，美國每年都向中國出口1200萬磅以上的龍蝦，每年的交易額都超過8500萬美元，可見市場增長速度之快。

由於今年產量減少，同時海外需求增加，目前美國市場上龍蝦供應有些不足。市場分析師約翰·薩克頓說，現在已經很難進到貨，但還是有人為了趕上中國新年，正在爭先恐後地往中國運龍蝦。

(旺報)