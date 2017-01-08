基進黨踢館 與退休軍公教聯盟爆衝突
基進黨約20多位年輕人，稍早拉「基進黨挺年金改革」布條抵達高雄國際會議中心外，與退休軍公教聯盟發生第一波推擠衝突，雙方劍拔弩張，警方趕緊出面協調，1名老伯趁機朝基進黨人士丟雞蛋，不小心丟中員警，立刻被帶離；由於基進黨未合法申請路權，警方已請他們遠離會場。
20多位基進黨人士拉布條抵達年金改革座談會南區場外，訴求「真軍公教苦民所苦、假軍公教吃人夠夠」、「日日說愛國、身體在礙國」，與現場抗議的退休軍公教聯盟成員發生衝突。
抗議民眾指著基進黨人士痛罵，指他們年輕人從未上過班，不知道父母輩打拚的辛苦，如今卻來說三道四。
幾位退休軍公教人士搶下基進黨的標語布條，當場撕成碎片，警方見狀趕忙出面擋在中間，將雙方人馬架開，兩邊卻仍作勢要向對方衝撞，發生第一波推擠衝突。1名抗議年金改革的老伯站在20公尺外，朝基進黨方向丟擲雞蛋，誤中1名維安員警，警方趨前將伯伯帶離時，他手上還有1袋約20多顆雞蛋，媒體問他為何要丟雞蛋，他只回答：「就是看這群小毛頭不爽！」
由於退休軍公教聯盟合法申請路權、基進黨則未申請，警方於是請基進黨人士離開會場，以免發生進一步衝突。
(中時)
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