保護未成年上網 大陸擬禁止0到8點打網遊

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大陸國家網信辦起草的《未成年人網路保護條例（送審稿）》現已全文公布，為保護未成年人上網，擬限制未成年人每天午夜0點至上午8點期間使用網路遊戲服務。

《人民日報》報導，該《條例》要求公共上網場所應當安裝未成年人上網保護軟體，智慧終端機設備在出廠時或銷售前，應當安裝未成年人上網保護軟體或者為安裝未成年人上網保護軟體提供便利並進行顯著提示。

另外，網路遊戲服務提供者應當採取技術措施，禁止未成年人接觸不適宜其接觸的遊戲或遊戲功能，限制未成年人連續使用遊戲的時間和單日累計使用遊戲的時間，禁止未成年人在每日的0點至8點期間使用網路遊戲服務。

(旺報)