年金改革座談 陳菊：排除暴力干擾

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年金改革會議南區分區座談今天下午將在高雄舉行。高雄市長陳菊表示，年金改革必須推動，而應有社會各方充分討論，市府將排除不法暴力干擾，保障所有代表參與討論的權利。

陳菊表示，年金改革勢在必行，而如何落實公平正義，同時在財政上能健全運作，需要社會各界透過深化民主機制充份討論。所以她期待各方均能秉持理性進行對話，有意見，坐下來談。

陳菊說，今天國家民主已不同往日，政府開啟平台讓社會對方就爭議充分對話，如今在場外非法抗爭、阻止代表入場，甚至暴力相向，已非爭取民主，而是反民主的作為。因此市府將以公權力強力保障與會各方代表人身的安全及參與討論的權利，對非法暴力干擾均將排除。1060108

(中央社)