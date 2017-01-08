傅園慧生日微博撰文 運動生涯很多挫折

洪荒少女、大陸泳將傅園慧7日過生日，她在微博發文談及自己的運動生涯，「有很多挫折」。但她樂觀地說，「我傅園慧永遠13歲，接下來這一年能開開心心的就好了」。

傅園慧1月7日過21歲生日，她在微博寫下「我，傅園慧又生日了」的文章，細細回憶發生過的大小事。截至發稿，該文章已經收到15萬個讚，以及1萬2000多個評論，被轉發近8000次。

文章回憶自己20歲的時候寫下的感想，「我那時候希望沒有嬰兒肥然後找個男朋友。一樣躺在床上堆著我小一點的雙下巴寫年度總結。我現在就是希望。接下來這一年能開開心心的就好了」。

對於讓她爆紅的2016年，她則說，「我回想著我2016一年，其實還是比較痛苦的吧。好多人質疑我還是不是曾經的我。我必然還是那個傅園慧。你們可以說神經，可以智障，也可以美少女」。

面對新的一年，她展現強大心智能量，「今年什麼都有可能。在7月世錦賽前，我怕是還要生不如死一次了。畢竟沒有生不如死。哪來的全新突破。我傅園慧永遠13歲。加油。我愛的和愛我的每一個人」。1060108

(中央社)