港台歌手遭陸封殺？網傳林夕也在內

我要評比

外傳中國大陸文化部先前流出一份文藝界的「敏感名單」，陸媒報導，當中不少歌手如陳昇、徐若瑄等人的歌曲近日都在音樂平台下架，香港作詞人林夕也在內，引起關注。

新京報所屬微信公眾號「新京報Fun娛樂」發文說，有網友發現，在大陸幾個音樂平台如網易雲音樂、QQ音樂、百度音樂上，港台歌手陳昇、徐若瑄、黃耀明、何韻詩、亂彈阿翔等歌手主頁突然消失，有些還出現「根據相關法律法規和政策，搜索結果未予顯示」字眼。

不過，其他如蝦米音樂等平台仍保持不變。 阿里音樂工作人員透露，蝦米音樂「暫時」仍會向用戶提供原有歌手的歌曲試聽。

文章指出，視聽歌曲和歌手主頁消失，可能有版權問題之外的原因，並指出網友流傳的文藝界敏感名單中，香港知名作詞人林夕也在其中。網易雲上，林夕主頁的專輯已經無法收藏。

文章引述知情人士表示，「 關於林夕的定義確實還比較模糊，大家都還在觀望階段。」

這篇文章說，「如果這位華語樂壇詞神的作品遭遇下架，那麼不知大家是否想像的到，我們究竟會損失些什麼？」

中共黨媒環球時報曾報導，林夕是香港著名填詞人，2014年香港發生「占中」期間，林夕曾支持集會學生，並到現場站台。1060108

(中央社)