陸高喊海洋強國 2017瞄準深海科技

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中國大陸官方為落實「海洋強國」目標，2017年要提升海洋權益統籌維護能力、海洋科技創新引領等7種海洋能理能力，將重點開發深海載運、探測、戰略資源開發等深海科技技術。

中國大陸國家海洋局官網7日公布，大陸全國海洋工作會議6日至7日在北京召開，大陸國土資源部（中共）黨組書記、國土資源部長姜大明會中作以上表示。

他說，2017年是實施「十三五」規劃的重要一年，海洋系統要著力提升7種海洋治理能力。

一是經略海洋頂層設計能力。二是海洋經濟轉型發展能力，拓展藍色經濟空間，推動海洋經濟創新、協調、綠色、開放、共享發展。

三是海洋科技創新引領能力。重點解決深海載運、探測、戰略資源開發等制約大陸深海領域發展的核心共性關鍵技術，增強深海作業支持能力和深水資源開發能力，帶動深海技術與裝備的自主產業發展，進軍深海科技制高點。

四是海洋生態綜合保護能力。五是海洋權益統籌維護能力，要統籌維穩和維權兩個大局，兼顧國家主權、安全、發展利益三者統一。

六是海洋國際合作交流能力，既要有力有效開展海洋維權鬥爭，又要能開展國際交流合作。七是海洋系統從嚴治黨能力。

中國大陸國家海洋局（中共）黨組書記、國家海洋局長王宏也提出2017年8大重點工作，包括實施海域海島綜合管理，增強海洋管控能力；深度參與全球海洋治理，維護海洋權益；發展壯大海洋經濟等。1060108

(中央社)