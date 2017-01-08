兩棲蛙人克難週 體力嚴訓考驗意志
海軍陸戰隊兩棲蛙人從6日起展開為期6天不間斷的克難週訓練，學員們須完成頂艇行軍、偽裝滲透、夜間海上長泳、武裝泅渡等訓練，最後爬過佈滿礁石的天堂路，從蝌蚪晉升為蛙人。
海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班就是外界熟知的陸戰隊蛙人訓練班，第144期專長班在完成9週的訓練後，學員從原來的80多人經階段訓練成績評核與淘汰後留下27人，而這27人從6日凌晨起展開被俗稱為「克難週」的綜合考驗週訓練。
27名學員在喝下象徵「吃苦」的苦茶後，隨即展開每天連續操課5小時、休息1小時反覆循環的訓練，6天5夜高壓、密集的課程訓練，考驗的不僅是學員們的體力，更鍛鍊他們的意志力及精神力。
學員們在6天內要通過的訓練包括負重行軍、沙灘競技、海上操舟、頂艇行軍、偽裝滲透、連續3小時的夜間海上長泳、徒手藉物漂浮及綁手綁腳游泳50公尺的水上求救生、一口氣水下閉氣潛游50公尺的平潛以及完成穿戴頭盔攜帶步槍的武裝泅渡等。
在3000公尺海上「武裝泅渡」中，學員要穿著全套戰鬥服裝並攜帶20公斤野戰背包及步槍，因為穿著迷彩戰鬥服游泳阻力較大，加上20公斤野戰背包及步槍，所需耗費的體力遠比一般游泳更多。
克難週的高潮是11日也就是最後一天的天堂路，爬過50公尺長的礁石，才算完成6天的高強度訓練，通過天堂路考驗的官兵們，將挺身在兩棲偵搜大隊「無條件服從、無條件忍耐」的標語前，接受象徵榮耀的臂章。1060108
(中央社)
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